PMA autua proprietário rural por incêndio de vegetação nativa

Durante fiscalização nas propriedades rurais do município de Rochedo, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande flagraram na quinta-feira (20), uma fazenda, com desmatamento de vegetação de cerrado de 30 hectares e incêndio de tocos e vegetação em leiras. A supressão vegetal era autorizada, porém, o fazendeiro realizou a queima do material lenhoso em leiras, sem autorização do órgão ambiental competente.

Contra o infrator (41), residente em Campo Grande, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada multa de R$ 30.000,00.

