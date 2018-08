PMA autua três mineiros por transporte de pescado ilegal

Policiais Militares Ambientais de Costa Rica autuaram três pescadores, residentes em Caldas (MG), por transporte de 40 kg de pescado ilegal. Durante fiscalização no município de Chapadão do Sul, os Policiais abordaram um veículo ônibus-alojamento, onde estavam os pescadores e apreenderam o pescado, que era transportado sem a licença ambiental e sem a Guia de Controle de Pescado (GCP).

Os infratores haviam capturado o pescado no rio Piquiri, na região da divisa com o estado do Mato Grosso. Os policiais efetuaram auto de infração e aplicaram multa no valor de R$ 2.900,00 contra cada autuado. O pescado será doado para instituições filantrópicas. Esse tipo de transporte não é crime, porém, é infração administrativa, que será julgada pelo Instituto de Meio ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Comentários