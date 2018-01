PMA captura e recolhe ao CRAS Jiboia de 1,3 metros em sindicato na Capital

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia). Funcionários do Sindicato da Polícia Civil (SINPOL) acionaram a PMA ontem (10) a tarde, quando avistaram o animal no jardim da sede do sindicato, localizado no bairro José Abraão. A serpente foi capturada e encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

A jibóia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.

