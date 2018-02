PMA de Campo Grande autua arrendatário de fazenda por desmatamento ilegal para atividade agrícola

Durante a operação Carnaval, para racionalização de recursos materiais e humanos, a PMA de Campo Grande está realizando vistorias relativas à operação Cervo-do-Pantanal, contra o Desmatamento em parceria com Ministério Público Estado (MPE), nas propriedades que coincidem com os trabalhos preventivos que estão sendo desenvolvidos no feriado prolongado do Carnaval.

Durante fiscalização ambiental realizada em uma fazenda no município de Bandeirantes, uma equipe da PMA de Campo Grande, que trabalha na operação Carnaval constatou ontem (9), que um arrendatário de uma fazenda desmatou 2,13 hectares de vegetação sem autorização ambiental.

O desmatamento verificado por imagem de satélites e as medidas tomadas com uso de GPS ocorrera há algum tempo e já havia atividade agrícola no local. A madeira produto da supressão não se encontrava mais no local. As atividades foram interditadas.

O Infrator, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 2.130,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

