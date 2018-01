PMA de Campo Grande autua fazendeiro por desmatamentos ilegais em duas propriedades durante a operação Cervo-do-Pantanal

Hoje (22), a PMA de Campo Grande, em fiscalização ambiental realizada em fazendas no município, verificou que um proprietário rural suprimiu 54 hectares de vegetação sem autorização ambiental, em duas áreas diferentes em duas propriedades contíguas, que lhes pertenciam. As medidas foram tomadas com uso de GPS.

Os desmatamentos aconteceram há algum tempo e já havia pastagem no local, bem como o plantio de árvores exóticas das espécies Teca e Mogno Africano, em atividade de silvicultura. Parte da madeira produto da supressão encontrava-se em leiras nos locais. As atividades foram interditadas.

O fazendeiro, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 16.800,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

As vistorias fazem parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Vários desmatamentos ilegais já foram autuados.

CRÉDITO:ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

