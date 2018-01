PMA de Coxim autua fazendeiro por desmatamento ilegal em vistoria realizada durante a operação Cervo-do-Pantanal

A PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). A PMA de Coxim iniciou as vistorias ontem (18) e em duas áreas de uma mesma propriedade foram confirmados os desmatamentos ilegais.

A fiscalização ambiental realizada no município de Sonoroa, no bioma Pantanal, verificou que o pecuarista suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade. A madeira produto do desmatamento da floresta não se encontrava no local e já havia pastagem no lugar da vegetação.

Os policiais mediram as duas áreas desmatadas ilegalmente com uso de GPS, que perfez 159 hectares destruídos. As atividades foram interditadas. Também foi utilizado um drone na conferência das áreas desmatadas.

O infrator (59), residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 159.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

Comentários