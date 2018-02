PMA de Jardim autua fazendeiro por desmatamento ilegal durante operação Cervo-do-Pantanal

Em uma operação denominada Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal na Bacia do rio Paraguai, a PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). O Pelotão da PMA de Jardim iniciou as vistorias desde o início do ano e, em onze locais vistoriados, em todos foram confirmados os desmatamentos ilegais.

Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista e Miranda.

Mais um desmatamento ilegal foi vistoriado hoje (3) pela PMA de Jardim, o décimo primeiro. Em fiscalização realizada no município de Jardim em mais uma fazenda, localizada a 80 km da cidade, uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 21,80 hectares destruídos.

O pecuarista (71) suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade. Parte da madeira produto do desmatamento da floresta encontrava-se em pequenas leiras no local e já havia pastagem no lugar da vegetação. As atividades foram interditadas.

O infrator, residente em Dourados, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 6.548,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

Comentários