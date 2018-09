PMA embarga atividade de irrigação com dejetos de suinocultura

Policiais Militares Ambientais de Dourados realizavam fiscalização em propriedades rurais no município e autuaram hoje (11) dois proprietários de uma fazenda por poluição realizada com resíduos de tratamento de suinocultura. No local, a PMA verificou que aspersores executavam ferti-irrigação em pastagem com dejetos de lagoas da atividade de suinocultura, sem a autorização do órgão ambiental. A aspersão da substância odorífera ultrapassava os limites da propriedade (prática proibida por legislação municipal e federal), causando desconforto aos moradores circunvizinhos.

Os donos da fazenda (37) e (48) foram autuados administrativamente e multados em R$ 5.000,00. A multa aplicada nessa prática varia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). O órgão ambiental poderá majorar ou manter a multa aplicada, ao final do processo administrativo.

Comentários