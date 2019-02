PMA identifica e autua campo-grandense por caça de jacaré postada em redes sociais

Policiais Militares Ambientais da Capital (MS) autuaram na última quinta-feira (14), um caçador campo-grandense por abate de animal silvestre da espécie jacaré. A equipe da PMA chegou até o infrator devido postagens da caça em redes sociais.

A PMA localizou o endereço do caçador que afirmou ter abatido o animal no mês de janeiro, em uma represa no assentamento Eldorado próximo a Sidrolândia, onde possui um lote. Portanto, devido já ter passado vários dias e o fato ocorrido em local adverso do seu domicílio, não foi encontrado nenhum vestígio da caça.

O infrator (41) residente em Campo Grande, foi autuado por caça ilegal de animal silvestre. Foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00. A pena para o crime de caça é de seis meses a um ano de detenção.

