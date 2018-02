PMA inicia hoje às 12h00 a operação carnaval com enfoque a prevenção a pesca predatória, devido à piracema

A pesca estará fechada durante o período de carnaval em todos os rios do Estado, à exceção da calha do rio Paraguai, que desde o dia 1º de fevereiro está aberta na modalidade pesque-solte. Devido ao grande índice de turistas que adentram o Estado, bem como os que já estão na região de Corumbá e Porto Murtinho devido pescando na modalidade pesque-solte, a Polícia Militar Ambiental começa na hoje (9), às 12h00, a “Operação Carnaval”, dentro da Operação Piracema, com foco principal na prevenção e repressão à pesca predatória durante o período fechado, e estende até o dia 2 de março, no sentido de evitar que turistas que vão pescar, possam cometer infrações.

Durante a operação passada, a PMA autuou 25 pessoas e aplicou R$ 72 mil em multas.

