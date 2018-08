PMA prende homem por tentativa de homicídio em fazenda no Pantanal

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Corumbá realizava fiscalização hoje (9) de madrugada, quando foi acionada por moradores de uma fazenda, em virtude de uma tentativa de homicídio que acabara de acontecer na propriedade rural, localizada na região do Forte Coimbra.

A PMA foi ao local da ocorrência e constatou, que depois de desentendimento e briga entre dois funcionários da fazenda, um foi esfaqueado. O autor (27), residente em Ladário, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, já tinha sido imobilizado pelas testemunhas e estava com as mãos amarradas. Ele foi algemado pelos Policiais. Havia marcas de sangue da vítima nas roupas do acusado. Foram apreendidas duas facas, sendo uma usada pelo autor no crime.

A vítima (20), residente em Bodoquena, já havia sido encaminhada para atendimento médico no UPA Guatós em Corumbá. Na UPA, a PMA verificou que a vítima tinha corte nos pulsos e perdera muito sangue.

A equipe consultou a ficha criminal de uma testemunha (43), residente Campo Grande, que acompanhava à vítima e constatou haver um mandado de prisão em seu desfavor, por homicídio, no ano de 1999 em Campo Grande. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o autor do crime da ocorrência de tentativa de homicídio à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

