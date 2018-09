PMA realiza fiscalização, orienta pescadores e apreende redes e anzóis de galho o rio Taquari em Coxim

Policiais Militares Ambientais de Coxim realizaram fiscalização preventiva ontem (24) no rio Taquari e afluentes, vistoriando embarcações e orientando os pescadores sobre a pesca consciente na região.

Com relação a petrechos proibidos para a pesca, no rio Taquari foram cortados e retirados 22 anzóis de galo, que estavam armados ilegalmente. No córrego da onça foi retirada uma de redes de pesca, cercando o leito do córrego. Todo o material foi apreendido. Os proprietários dos petrechos ilegais não foram encontrados. Se identificados, os pescadores responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Há também previsão de multa administrativa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.

Durante a fiscalização, várias embarcações foram abordadas e os pescadores orientados sobre a legislação de pesca e sobre a importância da conservação dos recursos pesqueiros, até mesmo a economia regional.

