PMA realiza operação preventiva no rio Paraguai

Durante fiscalização fluvial no rio Paraguai, na operação piracema, Policiais Militares Ambientais de Porto Murtinho apreenderam diversos petrechos de pesca ilegais. A operação visou ao monitoramento de cardumes, em prevenção à pesca predatória, especialmente, praticada por paraguaios na fronteira, e os Policiais percorreram 120 km de rio, desde a cidade de Porto Murtinho até a foz do rio Apa.

Durante a fiscalização ocorrida ontem (4) e hoje (5), a equipe localizou e retirou do rio, cinco espinhéis, com vários anzóis, 32 anzóis de galho e cinco boias com anzóis, que estavam armados no curso d’água. Os proprietários dos materiais ilegais não foram localizados. Durante a retirada dos petrechos foram soltos alguns peixes que estavam vivos presos aos petrechos.

Fiscalizações preventivas dessa natureza são fundamentais para a prevenção à pesca predatória, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes, dos petrechos proibidos de pesca como esses retirados do rio pelos policiais, especialmente, no período de piracema. Além disso, há grande dificuldade de deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.

CRÉDITO:ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMMS

