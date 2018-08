PMA recebe informações de anta que estaria há quatro dias ferida por atropelamento à margem de rodovia e a encontra morta

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande foram informados por um proprietário de um posto de combustível de Santa Rita do Pardo, de que um cliente o informara sobre um animal da espécie Tapirus terrestris (anta) queestaria ferida há pelo menos quatro dias à margem da rodovia que liga àquela cidade à Bataguassu.

Uma equipe que fazia fiscalização na região foi informada e, quando foi ao local, que fica a 15 km da cidade de Santa Rita do Pardo, neste sábado (4) pela manhã, encontrou a anta morta, com indícios de que fora a óbito há pouco tempo. O animal encontrava-se com ferimentos provocados pelo atropelamento e havia partes de plásticos do veículo envolvido no acidente. Infelizmente, devido a demora para chegar a informação à PMA, que poderia ser feita pelo próprio motorista envolvido, mas que preferiu deixar o animal agonizando e sofrendo por falta de alimento e água, a anta não pôde ser salva.

ALERTRA AOS MOTORISTAS

A PMA orienta aos motoristas para manterem a velocidade permitida nas vias e terem muito cuidado aos acostamentos, especialmente, em áreas onde existem florestas, onde há maior probabilidade de os animais atravessarem. Se mesmo assim houver o acidente, estacione o veículo em local seguro e verifique se o animal ainda se encontra com vida. Caso positivo, execute o socorro, ou telefone aos órgãos ambientais. Se o bicho estiver morto, retire-o ao acostamento da rodovia para não prejudicar e evitar acidentes.

