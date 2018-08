PMA recolhe terceiro animal vítima de incêndio nas proximidades da BR 163 em Coxim em duas semanas

Policias Militares Ambientais de Coxim foram acionados pelo Corpo de Bombeiro da cidade, no início da madrugada de segunda-feira (30), devido a um animal silvestre da espécie Dasypus novemcinctus(tatu-galinha), que fora capturado durante trabalhos de extinção de um incêndio.

A equipe da PMA foi ao local e recolheu o animal às margens da rodovia BR 163, nas proximidades da área militar, no perímetro urano. O tatu apresentava vários ferimentos de queimadura nas patas traseiras e dianteiras e estava no meio do incêndio, quando fora capturado. Os Policiais procuraram atendimento médico veterinário e encaminharão o animal ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

No dia 16, A PMA de Coxim já havia recolhido um animal da espécie anta e, no dia 19, uma cutia que viera a óbito, também resgatados de incêndios às margens da BR 163. A anta encontra-se em tratamento no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

Infelizmente nesse período critico de seca, parte da população insiste em fazer uso do fogo de forma irregular. A queima controlada (autorizada pelo órgão ambiental) está proibida até o mês de setembro em todo o Estado e, no Pantanal, o período de proibição se estende até outubro.

