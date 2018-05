PMA usa drone para localizar e autuar pesca predatório

PMA Coxim, que trabalham na operação Dia do Trabalhador, estão utilizando um drone na fiscalização. Naquele município, a PMA tem dificuldades de prender pescadores que praticam pesca predatória. Eles são avisados com auxílios de fogos de artifícios e celulares de que os militares estão se aproximando.

No último dia (29), uma equipe usou um drone para identificar pescadores que estariam pescando em uma corredeira, a 40 km da cidade, denominada “Cachoeira das Palmeiras”. Um local proibido, no rio Taquari. As imagens mostraram um pescador em uma embarcação acompanhado de mais duas pessoas, pescando com petrechos ilegais.

A equipe foi ao local e localizou o infrator, de 39 anos, residente em Coxim. O pescador recusou-se identificar assim como entregador petrecho ilegal e nem a sacola de peixe com o pescado capturado.

O barco e o motor utilizado na pescaria foram apreendidos e entregues à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as imagens que identificam o homem praticando o crime de pesca predatória.

O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.000,00. Ele também responderá por crime ambiental de pesca predatória e pegar uma pena de um a três anos de detenção. Caso sejam identificadas, as duas pessoas que estavam na pescaria também responderão pelo crime e serão multadas.

