Polícia Civil deflagra operação contra facção que extorquia comerciantes em MT

A Policia Civil deflagra a Operação ‘Red Money’ nesta manhã de quarta-feira (8) em Mato Grosso.

A operação deverá cumprir mais de 230 ordens judiciais, 94 mandados de prisão. Destes 29 alvos estão presos em presídios de Mato Grosso e Pará. Do lado de fora 51 suspeitos são procurados. 11 no interior de Mato Grosso nas cidades de Rondonópolis, Sinop, Nova Olímpia, Sorriso, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Poconé.

Os outros alvos são: no Pará; um preso no Presídio de Tucuruí e o outro está solto no município de Jacundá e um suspeito em liberdade em Campo Grande/MS.

Os demais mandados de busca e apreensão são: 80 ordens judiciais de bloqueios de contas-correntes, além de sequestro de bens de veículos, joias, imóveis e valores.

