Polícia Civil deflagra operação contra roubos e furtos de celulares

TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Equipes da Policia Civil com o apoio do SIG deflagraram a Operação ‘Linha Direta’, com o objetivo de combater furtos e roubos de celulares no município. A intervenção ocorreu nesta terça-feira (7), em Três Lagoas/MS.

Vinte agentes e Seis Delegados efetuaram várias buscas em locais da cidade e apreenderam oito celulares e impetraram cinco autos de prisão em flagrante; quatro de receptação e um de furto de energia elétrica. Após detidos os autores pagaram fiança e responderão pelo crime em liberdade.

