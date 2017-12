Polícia Civil identifica autor de roubo de aparelho celular

Na tarde do último dia (26) a Policia Civil identificou Anderson Henrique da Silva Fonseca, vulgo ‘Chandon’ 22 anos pela prática de roubo de celular.

Informações do BO são de que por volta das 22h30 mim ‘Chandon’ de posse de uma arma de fogo assaltou a vítima F.S.J. de 19 anos no momento em que chegava em sua residência dizendo ‘Passa o celular, se não eu te dou um tiro na sua cabeça’ e apontou o cano do revolver na direção da vítima.

Após levar subtrair o celular da vítima o autor emprenhou fuga. O investigador solicitou a sincronia via e-mail do aparelho furtado com outro aparelho celular da genitora da vítima, onde passaram a receber fotografias de selfs e ‘baladas’ noturnas de pessoas envolvidas com o autor do roubo. Assim a vítima reconheceu o autor do fato.

Os policias então se dirigiram as ruas do município de Três Lagoas e em rondas avistaram o suspeito que ao ver a viatura emprenhou fuga pulando muros de residências.

Em buscas pela residência da avó do autor os investigadores adentraram o imóvel e prenderam o autor do roubo embaixo da cama. E encaminhado a 3º Delegacia de Policia onde foi indiciado pela prática do roubo.

