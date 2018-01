Polícia Civil prende em flagrante mulher e adolescente por tráfico de drogas

Na data do dia (08), a Polícia Civil através do GOI – Grupo de Operações e Investigações, prendeu em flagrante PATRICIA JESUS DE AMORIM (31) e I.H.P.S (adolescente infrator), por tráfico de drogas.

Conforme informações equipes do GOI após denúncias que no Bairro Tiradentes estaria ocorrendo o comercio de drogas, por uma mulher ruiva, fizeram diligenciais e na esquina em frente a casa abordaram um adolescente, que quando viu a viatura dispensou algo.

Na abordagem localizaram próximo ao mesmo, um cigarro e uma porção de substancia de maconha, o menor acabou por dizer que seria ali a residência de sua namorada, a pessoa de Patrícia, e que os dois eram usuários e que na casa teria mais uma porção de maconha.

A equipe do GOI entrou no imóvel onde estava Patrícia, em cima do guarda roupa encontraram várias porções de maconha, na cozinha no armário foi encontrada uma balança digital, mas como nas denuncia havia que sempre ela enterrava o entorpecente durante dia, comeram-se as buscas no quintal e no corredor lateral do quarto de patrícia, após as equipes começar a remover a terra encontrou se três pacotes separados, 01 contendo vários papelotes de pasta base de cocaína, outro com cocaína e um outro com 05 pinos com cocaína todos prontos para a venda, em outro buraco a outra parte do entorpecente, meio tablete de maconha, além disso ainda foi encontrado na casa, a importância de R$ 427,00 reais em várias notas.

A autora foi encaminha junto com o adolescente para esta Depac, e apresentados a autoridade de plantão, Patrícia autuada por tráfico, e o adolescente encaminhado para a DEIAJ, onde também foi autuado por trafico e posteriormente encaminho a Unei.

CRÉDITO: Assessoria do Grupo de Operações e Investigações (GOI)

Comentários