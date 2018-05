Polícia deflagra operação contra narcotráfico, e apreende medicamento abortivo

CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Durante operação contra o narcotráfico investigadores encontraram remédios abortivos. Fato aconteceu nesta quarta-feira (9), em Corumbá/MS.

Após uma denúncia anônima de uma ‘boca de fumo’ os policiais foram verificar. No imóvel localizaram comprimidos de Cytotec usado no tratamento e prevenção de úlcera do estômago e também usado como abortivo. Medicamento proibido no Brasil.

Uma jovem (22) confessou que havia comprado o medicamento na Bolívia com a intensão de provocar um aborto, pois está grávida de dois meses.

A polícia apreendeu os compridos e encaminhou a autora a Delegacia para esclarecimentos.

