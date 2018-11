Durante a Operação Luz da Infância deflagrada na manhã desta quinta-feira (22), no Jardim Tijuca, em Campo Grande/MS a polícia prendeu um jovem (21) com um computador e celular com fotos pornográficas de crianças e adolescentes. Uma outra prisão ocorreu no Indubrasil desta vez um Técnico de Laboratório com ele foi apreendido notebook, celular e um pen drive. Todos foram encaminhados a Depac.

Comentários