Polícia deflagra operação de combate a milicianos no RJ

RIO DE JANEIRO-RJ (Correspondente) – Polícia Civil deflagrou nesta manhã de quinta-feira (14) operação de combate a milicianos conhecido como “Liga da Justiça”. Entre os alvos estão Wellington da Silva Braga, o Ecko, e seu irmão, Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, apontados como líderes do principal grupo de milícias do Estado. O foca da ação é um esquema de lavagem de dinheiro do grupo, chefiada por Zinho. A partir de ação na Justiça, a Polícia Civil bloqueou aproximadamente R$ 4 milhões em bens de suspeitos de envolvimento com o grupo. A Polícia Civil não informou se houve prisões ou apreensões.

