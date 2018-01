Polícia desarticula quadrilha especializada em roubo de celulares na Capital

Na noite de ontem (18) uma quadrilha composta por cinco pessoas foi presa na Vila São Jorge da Lagoa, na Capital quando comemoravam com um churrasco a vende de celulares produtos de roubo.

Após uma abordagem do Batalhão de Choque a dois rapazes em atitudes suspeitas pela região a polícia consegui localizar os integrantes dessa quadrilha que roubava celulares em Campo Grande. Com os suspeitos foram localizados dois celulares que os mesmos confessaram que haviam acabado de furtarem de duas mulheres.

As vítimas foram localizadas e reconheceram os dois jovens como autores do roubo. Na delegacia acabaram entregando o restante do bando. E informaram onde estaria o dono da arma usada nos assaltos.

Na residência do autor a polícia localizou o restante da quadrilha que no momento estavam comemorando os crimes e a venda dos produtos ilícitos com um churrasco. Duas mulheres que participavam do ‘esquema’ vendendo os celulares roubados em grupos de Facebook e WhatsApp foram presas. A quadrilha ainda revelou que todo o dinheiro fruto de furto era dividido em partes iguais entre os integrantes.

Todos foram encaminhados a delegacia de polícia e autuados por roubo, associação criminosa e receptação.

Comentários