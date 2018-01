Polícia descobre novos furtos cometidos pela ‘Gangue do Chevette’ na Capital

A Polícia descobriu que a ‘Gangue do Chevette’ cometeu mais um crime. Os alvos desta vez foram casas de um pequeno condomínio que fica no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

As características com arrombamento do portão com o pé e Chevette parado ao lado de fora sustentam a suspeita dos investigadores que o roubo aconteceu na mesma semana que um dos integrantes da quadrilha foi preso.

No local os criminosos arrombaram o portão e subtraíram objetos como televisão e bolsa com roupas colocaram tudo dentro do veículo e fugiram. Câmeras de segurança registraram toda a ação do bandidos.

Um dos integrantes da gangue foi preso na casa da namorada no último dia 18 de janeiro, aos policiais ele confessou a participação nos crimes e disse que era responsável em dirigir e ajudar os comparsas na fuga.

O jovem de 23 anos informou aos policiais quem seriam os envolvidos no grupo e apontou o autor de vários delitos na capital em novembro do ano passado.

O trio que está foragido tem idades entre 21,21 e 18 e dois são irmãos. De acordo com a polícia apenas o motorista não é foragido do sistema prisional.

De acordo com os investigadores o Chevette usado nos crimes foi apreendido no bairro Panamá e se encontra no pátio da 3º DP. A Polícia investiga como os assaltantes tiveram acesso ao veículo, pois nenhum deles é apontado como proprietário.

