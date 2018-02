Polícia encontra 100 Kg de maconha em propriedade rural de Deodápolis/MS

Em uma operação da Equipe da Força Tática no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz de Direito num sítio localizado na zona rural do município de Deodápolis foi preso um casal por tráfico de drogas.

A Equipe da Força Tática juntamente com a Policia Civil foram recebidos por um casal que se disseram donos da propriedade. Em buscas feitas pelo local que já vinha sendo monitorado pelo Núcleo de Inteligência da Policia Civil de Fátima do Sul e Deodápolis foi encontrado uma enorme quantidade de maconha. A droga estava escondida a 30 metros da residência sendo algumas porções em sacos plásticos e as demais num tambor de 200 litros que totalizaram 94,550 Kg de maconha.

O casal foi preso por tráfico de drogas e encaminhados a Delegacia para as demais providências.

