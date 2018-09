Policiais de Mato Grosso do Sul deflagraram na manhã desta terça-feira (18), uma operação para cobrir o tráfico de drogas em Campo Grande/MS.

De acordo com o MPE-MS mandados de busca e apreensão e prisão tanto na Capital quanto no interior estão sendo cumpridos desde o raiar do dia. As investigações partem do Grupo Gaeco que após uma reunião estratégicas na noite de segunda-feira (17), em Bonito. Participaram da ação policiais do Bope; Choque, Policia Militar e diversas forças táticas.

