Polícia Federal faz operação contra contrabando de cigarros do Paraguai

De acordo com a publicação do Dourados News foi deflagrado pela PF de MS a Operação Fox que cumpri seis mandados de prisão e 23 de busca e apreensão.

Foram apreendidos vários produtos contrabandeados do Paraguai, como várias marcas de cigarros. No município de Dourados um comércio localizado na região central teve suas mercadorias apreendida. A PF informou que algumas pessoas foram detidas na cidade.

A Operação tem como objetivo coibir os crimes de contrabando e descaminho.

A investigação se iniciou em 2017 com o objetivo de impedir que cigarros do Paraguai sejam revendidos no Estado ao Norte. Ainda de acordo com a PF a maioria dos investigados têm passagens pelos crimes de contrabando e descaminho.

Houve cumprimento de mandados em Nova Alvorada do Sul, Mundo Novo, Rondonópolis, Primavera do Leste, em Mato Grosso e também nas cidades de Curitiba, no Paraná.

A assessoria da PF informou que as mercadorias saíam do país vizinho e passam pela região de Ponta Porã e Mundo Novo e eram transportadas em caminhões e em veículos menores no nome de terceiros.

Ainda de acordo com a assessoria todos os mandados foram cumpridos.

Informações de acordo com o site Dourados News

