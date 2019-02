Polícia frustra tentativa de arremesso de drogas para dentro de presídio

NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Maconha foi aprendida por policiais no pátio da base militar. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira (27), em Nova Andradina/MS. A droga foi encontrada pelos militares que faziam a ronda de segurança do presídio masculino do município. Os marginais não conseguiram êxito no arremesso. O tablete após pesado totalizou 852 gramas e foi entregue na delegacia de polícia.

Comentários