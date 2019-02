Policia identifica autores de furto de cadáver

DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS (Correspondente) – A Polícia Civil desvendou parte da ação criminosa de dois homens que furtaram o corpo de Rosilei Potronieli (37) que morreu após ser esfaqueada por um homem em um bar na madrugada de domingo (10), na cidade de Terenos/MS. De acordo com a delegada Nelly Macedo um dos homens é obcecado pela vítima e ainda está com o cadáver escondido. O caso está sendo desvendado, até o carro utilizado no crime foi identificado através de imagens de câmeras de segurança. Estamos aguardando o advogado que ficou de apresentar os autores e dizer a localização do defunto; declarou a delegada. O coveiro ao chegar para trabalhar percebeu o furto e acionou a polícia. A Polícia está com as investigações em andamento.

Comentários