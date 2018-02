Polícia identifica suposto autor de disparo contra jornalista do Sidrolândia News

A PM de Sidrolândia após semanas de investigação consegui identificar o suposto autor dos 29 disparos de pistola contra a família do Jornalista José Pereira, do site Sidrolândia News. Em sua residência estavam o jornalista a esposa e dois filhos.

O site Sidrolândia News informou que um mandado de busca e apreensão foi expedido pela justiça. Os Policiais se deslocaram na tarde de ontem (15) até os endereços pertencentes a Felix Cristaldo Filho.

Na residência de Felix nada foi encontrado, mas o acusado sabendo que havia uma guarnição fazendo buscas no comércio da família, confessou que havia uma arma de fogo de sua propriedade e também munições de diversos calibres. Aos policiais ele revelou que comprou a arma e as munições de um ‘peão’ de fazenda cerca de três anos atrás.

Durante a busca na sua casa foram localizados 4 aparelhos de TV, dois instalados e dois não, sendo que esses dois não possuem NF de compra, 4 Makitas sem numeração, documentos pessoais e uma quantia em dinheiro e cheque.

Na conveniência foram localizados munições dos calibres 32, 38, 357, uma pistola de ar comprimido, dois coldres, um revólver calibre 22 municiado com seis cartuchos, além de 30 cartuchos de calibre 380.

Sendo que o Calibre 380 é o mesmo utilizado no dia do atentado ao Jornalista do site Sidrolândia News, José Pereira que ocorreu no último dia 12.

Diante da localização das munições de calibre 380 a polícia acredita ter resolvido o atentado, pois existem inúmeras denúncias de que o autor é o mesmo Felix.

Informações preliminares são de que Felix teria se enganado de endereço, pois o alvo seria um outro site, que teria publicado matéria que o mesmo considerou ofensiva e desrespeitosa com o objetivo de atacar o executivo e expondo seu comércio.

Felix Cristaldo Filho diante das circunstâncias das provas recebeu voz de prisão e foi conduzido a DEPOL de Sidrolândia onde serão tomadas as devidas providências cabíveis. O condutor da motocicleta ainda não foi identificado. Mas após sua localização e identificação será indiciado por co-autoria na tentativa de homicídio.

Com informações do Sidrolândia News

