NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – Causas de acidente da aeronave que caiu na última quinta-feira (29), no município seguem desconhecidas. O avião foi encontrado no último sábado (1) por moradores da região do Parque do Invinhema com o piloto Gustavo Henrique da Silva (23) morto. A Polícia informou que depoimentos estão sendo colhidos e não há informações concretas sobre a causa do incidente.

