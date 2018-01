Policia Militar autua estrangeira por perturbação do sossego

CORRESPONDENTE AMAMBAI (MS) – Policiais Militares na noite do último domingo (21) no município de Coronel Sapucaia/MS abordaram um veículo de origem estrangeira que estava estacionado próximo a um comércio local, com o som ligado em volume que causava desconforto as pessoas residentes próxima ao local.

A proprietária do veículo se identificou como sendo estrangeira e acompanhou todo o procedimento policial quanto ao recolhimento do aparelho de som. Sendo posteriormente liberada na posse de seu veículo.

Mas a aparelhagem de som foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil onde serão tomadas as providências necessárias.

