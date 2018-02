Policia Militar captura foragido da Justiça na Capital

Dois homens com idades entre 22 e 30 anos foram presos por Policiais Militares do Nova Lima e Força Tática do 9º BPM.

As prisões ocorreram nos bairros Parque Isabel Garden e Coronel Antonino, durante policiamento ostensivo em áreas de maior índice de criminalidade com abordagens em indivíduos suspeitos.

No decorrer do policiamento foi abordado um suspeito que na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Mas ao chegar os dados via CIOPS constatou-se que havia em desfavor do mesmo um Mandado de Prisão em aberto por evasão do local de custódia legal.

Os autores foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil, para demais providências.

