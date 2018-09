Polícia Militar comemora 183 anos e outorga Insígnia e Medalha do Mérito Policial Militar

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul comemora, neste dia 05 de Setembro (quarta-feira) os 183 anos da instituição. A solenidade alusiva ao aniversário da PMMS, que será realizada às 18 horas no Comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, oportunidade em que haverá a outorga da Medalha e da Insígnia do Mérito a autoridades civis e militares de outras forças.

A mais alta honraria da PMMS, a Medalha do Mérito, destina-se a reconhecer aqueles que tenham prestado relevantes serviços à corporação, no que diz respeito ao aperfeiçoamento e projeção da instituição. A Medalha da Insígnia do Mérito é utilizada para agraciar pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de ações em prol da segurança pública e apoiaram o trabalho da corporação.

Histórico: No dia 05 de setembro de 1835, o governo provincial do então estado de Mato Grosso criou o corpo policial nominado Homens do Mato. Com o advento da Guerra do Paraguai, o aparato passou à denominação de “Companhia de Pedestres”. Posteriormente, sob a Égide da República, passou a denominar-se “Força Pública”. Em 1934 a Força Pública foi transformada em “Força Policial Militar” e, em 1947 recebeu a denominação de “Polícia Militar”. Assim, o dia 05 de setembro foi instituído como data cívica do aniversário da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

