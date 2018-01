Polícia Militar de Bataguassu recupera moto furtada em Presidente Epitácio -SP

No último sábado (06), por volta das 07:00 horas, a equipe de Rádio Patrulha de Bataguassu recuperou uma motocicleta furtada no Estado de São Paulo após denúncia de que dois menores estavam pilotando o veículo em atitudes suspeitas.

Ao localizarem a motocicleta com os jovens, os policiais efetuaram abordagem e em revista nos menores nada foi encontrada de ilícito com os mesmos e ao checarem o veículo com placas de Presidente Epitácio – SP nada de irregular constou nos sistemas oficiais das Polícias do Mato Grosso do Sul.

Os jovens e a motocicleta foram então conduzidos até o quartel da Polícia Militar de Bataguassu para efetivar os procedimentos administrativos de trânsito tendo em vista o condutor ainda não possuir CNH quando fizeram contato com o COPOM da Polícia Militar de Presidente Prudente e constatou-se que a motocicleta havia sido furtada em Presidente Epitácio na madrugada do sábado. Ao serem indagados sobre o fato, os menores confirmaram a autoria do furto na cidade paulista e que depois deslocaram-se para Bataguassu.

Diante do fato encontrado os policiais encaminharam os menores e a motocicleta para a Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários.

CRÉDITO: ASSECOM/8º BPM

Comentários