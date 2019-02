Polícia Militar de Deodápolis apreende cocaína avaliada em mais de R$ 20 milhões

Durante fiscalização de rotina realizada na terça-feira (19.2), em Deodápolis, uma equipe da Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Fátima do Sul apreendeu 537,2 quilos de cocaína, que está avaliado em mais de R$ 20 milhões. A droga estava sendo transportada em um caminhão de ração animal.

Em seguida foi abordado um caminhão com placas falsas, e ao realizar as buscas os policiais encontraram um fundo falso contendo 479 tabletes de cocaína, que totalizou 537,2 quilos. O motorista do caminhão confirmou que o veículo HB20, ocupado por um casal, estava fazendo a função de batedor.De acordo com informações repassadas pela Corporação, a preensão ocorreu após os militares da Força Tática abordarem um veículo Hyundai HB20 conduzido por um homem que estava acompanhado de uma mulher. Havendo indícios de que o casal exercia a função de batedor, devido ao nervosismo demonstrado pelos ocupantes do veículo, houve o acionamento de outra equipe para fazer um monitoramento.

O motorista do caminhão e os ocupantes do veículo HB20 foram presos e encaminhados à delegacia.

Créditos: Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)