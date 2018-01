Policia Militar de Fátima do Sul apreende traficante com 503 tabletes de maconha

A Equipe da Força Tática do 16º batalhão de Fátima do Sul na manhã de hoje (23) em patrulhamento pelo distrito se depararam com um veículo Fiat Doblo com placas de Barueri/SP. O motorista ao perceber a presença da polícia, freou bruscamente na tentativa de escapar da abordagem mas recebeu ordem de parada.

Durante o procedimento de revista no interior do veículo foram encontrados embaixo de uma lona preta 503 tabletes de maconha que totalizaram 490 quilos e uma caderneta de anotações com informações sobre o tráfico.

O motorista recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.

