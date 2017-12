Polícia Militar de Ivinhema recupera motocicleta furtada

No início da madrugada (28), por volta das 0h, uma equipe da Polícia Militar de Ivinhema foi informada que dois jovens encontravam-se empurrando uma motocicleta de cor vermelha em atitudes suspeitas no Bairro Triguenã.

Como era de conhecimento da equipe sobre um furto de um veículo naquele bairro com as mesmas características, a equipe de imediato foi para o local indicado, e lá foi visto dois rapazes com as mesmas características da indicada e ainda com o veículo suspeito.

Porém com a aproximação da viatura policial, os dois rapazes abandonaram a motocicleta, que caiu ao solo e fugiram adentrando os quintais das casas do referido bairro, e mesmo após buscas pelas imediações, eles não foram localizados.

Diante do fato, a motocicleta Honda CG Titan com placa da cidade de Ivinhema foi checada e constatado ser produto de furto ocorrido no dia anterior.

Foi feito contato com o proprietário para informa-lo dos fatos e posteriormente a motocicleta conduzida e entregue na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

CRÉDITO: ASSECOM/8º BPM

