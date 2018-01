Polícia Militar de Nova Andradina prende jovem por receptação de bicicleta

Na tarde de ontem (01), por volta das 16h45min, uma equipe de rádio patrulha da Polícia Militar de Nova Andradina realizava rondas de patrulhamento ostensivo e preventivo pelo Conjunto Habitacional Celina Gonçalves, quando abordaram um jovem em atitudes suspeitas em uma das equinas do referido bairro.



Na busca pessoal e checagem realizada ao jovem de 17 anos de idade, nada de irregular foi constatado, já a bicicleta que estava em sua posse constou ser produto de furto com registro na Delegacia de Polícia no último mês de março de 2017.

Diante da constatação da receptação, o rapaz foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil onde foi entregue juntamente com a bicicleta produto de furto para esclarecimentos.

CRÉDITO: ASSECOM/8º BPM AL SGT PM NUNES – PM-5

