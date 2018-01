Polícia Militar de Quebracho apreende uma tonelada de maconha

Policiais Militares do Quebracho, distrito de Anaurilândia localizaram e capturaram um indivíduo que conduzia uma caminhonete transportando 1 tonelada de drogas e que capotou na entrada da Vila, após fugir das equipes de Rádio Patrulha de Anaurilândia e Quebracho.

O suspeito havia após o capotamento do veículo emprenhado fuga. Os militares então em diligência após receberam denúncia fita a unidade policial de Bataguassu sobre um rapaz que estaria vagando sem direção certa ao assentamento Santa Ana, que que levantou suspeitas dos moradores.

A equipe Policial do Quebracho se deslocou até o local e visualizou um jovem com roupas todas desajustadas e sujas. Na abordagem este informou que estaria procurando a casa de uma amigo vulgo ‘Bezerra’. Após revista pessoal foi encontrado um total de R$ 1422,00 com o autor e na chegassem dos documentos mediante contado com a guarnição participante da ocorrência de tráfico, que passou as características do suspeito que havia fugido do local do acidente da caminhonete com entorpecentes.

As características então bateram com a do autor que não sou explicar o que estaria fazendo e o que exatamente procurava naquele local. Foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para averiguação minuciosa de sua situação criminal.

Devido o acidente o suspeito apresentava escoriações e cortes em ambas as mãos.

