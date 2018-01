Policia Militar de Servíria apreende arma de fogo após denúncia anônima

CORRESPONDENTE TRÊS LAGOAS/MS – Na manhã de terça-feira (23) policiais militares de Servíria apreenderam duas armas de fogo após o atendimento de uma ocorrência de lesão corporal.

A apreensão aconteceu por volta das 06h00min em uma residência no centro do município. Após o Boletim de Ocorrência por lesão corporal, os militares foram acionados para retornarem ao local dos fatos, pois de acordo com o solicitante haveria armas de fogo que seriam de propriedade do autor.

Em contado com o homem foram localizados uma carabina adaptada para calibre 22 e uma de calibre 32 e uma luneta.

As armas foram apreendidas e encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil para as providencias cabíveis.

