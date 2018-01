Polícia Militar de Três Lagoas apreende droga arremessada em presídio

Policiais da ROTAI de Três Lagoas/MS por volta das 00h30 em diligências apreenderam 1,7 Kg de maconha após um individuo arremessar o entorpecente no Presidio de Segurança Média do município.

A guarnição foi acionada via COPOM até o Presídio e no local foi informada pelos policiais que faziam a guarda externa que uma motocicleta adentrou a via de acesso a penitenciária e alguns minutos depois arremessou alguns objetos para dentro do estabelecimento penal próximo a um dos pavilhões e na sequencia se evadiu para dentro de um matagal.

O fato foi reportado aos agentes penitenciários de plantão que constataram 8 tabletes de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 1,7 Kg.

Buscas foram feitas nas proximidades para tentar localizar o suspeito, mas sem êxito.

