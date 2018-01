Polícia Militar desarticula ‘gangue do Chevette’ na Capital

Um dos integrantes da ‘Gangue do Chevette’ identificado como Lucas Rodrigues Godoy, 23 anos foi preso ontem (18). De acordo com informações ele seria o responsável por furtos em residências na capital. Os demais do grupo seguem foragidos.

Paulo Sá, delegado responsável pelo caso o suspeito não tem passagens pela polícia e foi detido na residência da namorada. O chevette usado na prática dos delitos foi localizado na região da Avenida Três Barras.

De acordo com o delegado Lucas era quem dirigia o veículo que servia de fuga para o grupo. O mesmo permanecia no carro aguardando enquanto o restante da quadrilha furtava as residências. Já foram identificados os três envolvidos no crime e a polícia está em diligências para prende-los.

Os outros criminosos que são evadidos do sistema prisional foram identificados por Gustavo Conceição, 21 anos e Jhon Peter Lucas, 21 anos e João Vitor de Lima, 18 anos.

O delegado ainda afirmou que a quadrilha agia sempre da mesma forma e tinha como objetivo aparelhos eletrônicos. A quadrilha sempre se certificava que a residência alvo do furto estava vazia e com chutes arrombavam a entrada da casa. Dentro do imóvel buscavam televisões de tela plana, notebooks, celulares tudo o que é possível como moeda de troca no mundo do crime.

A Polícia apreendeu o veículo usado na fuga dos meliantes e ainda de acordo com investigações o automóvel seria emprestado para Lucas. Informações revelaram que quando o proprietário viu os furtos pela mídia não quis receber o carro de volta.

Ainda de acordo com informações policiais Lucas confessou o crime e está cooperando nas investigações. E será indiciado por associação criminosa e furto qualificado.

Comentários