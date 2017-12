Polícia Militar divulga balanço semanal das ações – 18 a 24 de dezembro

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulga hoje o balanço das ações realizadas na última semana, compreendendo os dias 18 a 24 de dezembro de 2017.

Neste período vigora a operação Boas Festas, pela qual o policiamento é reforçado em todo o estado, no intuito de manter a ordem no período festivo.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, destacou “estamos realizando um trabalho que está dando resultados positivos e continuaremos com nossas ações específicas neste período festivo, onde há um maior fluxo de dinheiro devido as compras de final de ano, para garantir a segurança da população”.

Confira os resultados

Veículos Recuperados (produtos de roubo ou furto)- 33

Veículos Removidos durante fiscalizações de trânsito – 248

Armas de Fogo apreendidas – 15

Capturas de foragidos (mandados de prisão cumpridos) – 57

Pessoas conduzidas às delegacias – 419

Notificações Ambientais – 12

Autos de Infração de trânsito lavrados – 1.747

Quilos de drogas apreendidas (maconha, cocaína, pasta base, crack e haxixe) – 1.325,8 Kg

Operação Boas Festas

A Polícia Militar deu início à Operação nominada “Boas Festas” no dia 08 de dezembro de 2017, na praça do Rádio Clube, na capital, e concomitantemente em todas as regiões do estado.

Na capital a operação conta com cerca de 1.300 policiais militares, sendo empenhadas todas as unidades subordinadas ao Comando de Policiamento Metropolitano, ao Comando de Policiamento Especializado, juntamente com efetivo administrativo, alunos-sargentos e alunos-cabos, além das adequações de escalas dos policiais do serviço operacional, totalizando 400 policiais militares por dia em serviço e 50 viaturas.

Os locais escolhidos foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pela PM, através do serviço de inteligência e das seções de estatística e planejamento operacional.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação da Polícia Militar

