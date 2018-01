Policia Militar flagra adolescente preparando drogas para revender

Policias Militares de Campo Grande/MS penderam ontem (18) um menor de 16 anos pelo crime de tráfico de drogas.

Os militares do GECAM receberam uma denúncia anônima que um indivíduo estaria comercializando entorpecente em um quarto nos fundos de uma residência no Jardim Tarumã. Um diligência foi direcionada até o local e com entrada no quintal permitida pelo proprietário da casa, os policiais foram até o quarto no fundo que era alugado.

Pela janela a guarnição visualizou um adolescente preparando porções de maconha para a venda. Na abordagem constatou-se que era um menor de 16 anos que confessou estar preparando a droga para comercializar.

O adolescente foi encaminhado a DEPAC Piratininga e a droga apreendida.

Comentários