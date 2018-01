Polícia Militar prende traficante no bairro das Moreninhas

Na noite de ontem (10) policiais militares prenderam um homem de 31 anos por tráfico de drogas. A prisão foi realizada pelo GECAM após denuncia de que um individuo estaria realizando comércio de entorpecentes no Bairro das Moreninhas III e que mantinha um depósito de porções de drogas na residência da sua mãe.

Policias em diligencias se deslocaram até o local e visualizaram o suspeito que tentou se livrar de algo jogando debaixo de um carro que estava estacionado, mas foi flagrado pela guarnição.

O embrulho continha uma substância análoga a maconha e na residência do autor foi encontrado um tablete de droga. Ainda de acordo com informações uma segunda diligência foi realizada até a casa da mãe do autor que autorizou os policiais a entrarem na casa. No decorrer da vistoria mais um tablete foi encontrado com as mesmas características.

O autor diante dos fatos recebeu voz de prisão e o material apreendido encaminhado a delegacia onde mediante laudo constatou ser maconha totalizando 258 gramas.

