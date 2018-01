Policia Militar Recupera Veículo Furtado

Na tarde de quarta-feira (10), Policiais Militares de Coronel Sapucaia realizavam rondas ostensivas na vila industrial, momento que visualizaram uma motocicleta Honda Titan de cor azul, em atitude suspeita.

Durante a tentativa de realizar a abordagem o passageiro pulou da motocicleta e tomou rumo ignorado, no entanto o condutor do veículo não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, sendo localizado e preso posteriormente.

Ao realizar a checagem da motocicleta no sistema sigo, se constatou que se tratava de um veículo furtado na cidade de Amambai. Durante a busca pessoal no condutor, um menor de idade, foi localizado 100g de maconha.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, próximo ao Conselho tutelar foi localizado outro adolescente com as mesmas características do passageiro da motocicleta, e questionado sobre o motivo de esta no local o mesmo não soube informa.

Diante do fato, o veículo e os menores infratores foram encaminhados à delegacia de Policia Civil de Coronel Sapucaia para as medidas cabíveis.

CRÉDITO: ASSECOM – 3ª CIPM

Comentários