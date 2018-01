Polícia Militar recupera veículo horas após ser roubado em Paranaíba/MS

A Policia Militar de Paranaíba/MS ontem (3) as 21h20 em policiamento durante a Operação Boas Festas, recuperaram um veículo roubado a poucas horas.

A central de atendimento 190 informou os policiais que havia uma ocorrência de furto de veículo na Rua Candida Vitória Lopes Rodrigues, bairro Industrial de Lourdes. Ao comparecer ao local e após informações da vítima e de testemunhas sobre a identificação de um homem de 31 anos foram realizados diligências em locais de possível fuga.

A guarnição conseguiu localizar o suspeito na estrada “Guilhermão’ próxima a rodovia MS-497. O carro foi localizado abandonado no local. Além do autor do roubo preso a motocicleta do encontrada no local do crime foi apreendida.

Não foi informada a identificação do autor do roubo.

Comentários