Polícia Militar Rodoviária deflagra operação Carnaval 2019

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), responsável pelo policiamento e fiscalização de trânsito nos quase 15 mil quilômetros de rodovias e estradas estaduais de Mato Grosso do Sul inicia nesta sexta-feira (1º.3), a operação Carnaval 2019.

Durante o período de festas carnavalescas deste ano, a previsão é de que o fluxo de veículos aumente de 20% a 40% em relação à média dos dias normais, sendo as cidades de Bonito e Corumbá como os principais destinos do interior do Estado. Espera-se o maior aumento de fluxo viário na manhã de sábado (2.3), na tarde de domingo (3.3) e manhã de quarta-feira de Cinzas (6.3), quando as ações da Polícia Militar Rodoviária terão o objetivo de prevenir acidentes e de controlar o fluxo viário.

De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva, neste período será ampliada a presença policial militar em pontos e horários sensíveis, priorizando diuturnamente a segurança dos usuários das rodovias, com o controle de velocidade, o combate à embriaguez ao volante e à fiscalização de ultrapassagens proibidas, que são as principais causas de acidentes nas rodovias estaduais.

“Para melhor fiscalização serão utilizados radares móveis, 14 equipes volantes distribuídas, estrategicamente, em pontos de interesse no Estado e nas 12 bases fixas de fiscalização. Ao todo 40 policiais militares rodoviários trabalharão diariamente em todo período carnavalesco”, destaca.

A Polícia Militar Rodoviária orienta os usuários das rodovias estaduais, para que tenham uma viagem segura, a importância de que o motorista respeite os limites de velocidade, mantenha a distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapasse apenas quando houver plenas condições de segurança e não desvie a atenção do trânsito.

É fundamental planejar a viagem, buscando evitar os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco do motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente.

Fale com a Polícia Militar Rodoviária por meio do telefone número 198 para emergências ou baixe o aplicativo de telefonia móvel Rodovia Viva-PMR MS receba informações das rodovias estaduais, envie fotos e informações de ocorrências que se envolver.

Créditos: Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com informação do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv)

